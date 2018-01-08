《前任3》夺冠票房突破13亿 《星战8》战绩创最低

在《前任3》的强力带动下，大盘走势一路高扬，最终落定17.53亿，比去年同期高出整整10个亿。此外，《芳华》进账依旧不错。

前任3

新浪娱乐讯 开年第一周，《前任3》继元旦档夺冠后更加火热，工作日票房接连破亿，单周票房破10亿，截止发稿前，累计票房突破13亿；而另一方面，在内地票房始终不如人意的“星战”系列遭遇最差成绩，《星战8》首日票房仅有6125万，创下该系列在华最低，首周三天累计1.85亿，且单日被《前任3》死死压住，周日票房仅有后者的四分之一。

在《前任3》的强力带动下，大盘走势一路高扬，最终落定17.53亿，比去年同期高出整整10个亿。此外，《芳华》进账依旧不错，单周再收1.7亿，上映24天累计突破13.56亿，晋升为2017年度国产票房第五名的位置。《妖铃铃》等元旦档新片则退居第三梯队，单周进账在一亿以内，后续发展空间非常有限。

表1：内地票房排行榜（单位：万元）（1月1日-1月7日）

名次 片名 周票房 场次（万） 人次（万） 累计票房

1 《前任3：再见前任》 100145 61.47 2853.0 131100

2 《星球大战：最后的绝地武士》 18548 23.40 513.4 18800

3 《芳华》 16989 25.12 493.8 135800

4 《妖铃铃》 9992 24.11 287.8 35100

5 《二代妖精之今生有幸》 9684 19.78 273.9 26700

6 《解忧杂货店》 6290 17.49 189.8 21500

7 《妖猫传》 4862 8.29 132.5 51700

8 《寻梦环游记》 4255 6.43 128.6 119500

9 《机器之血》 1179 2.85 33.0 30300

10 《心理罪之城市之光》 780 1.89 21.5 22100

《前任3》的火爆出乎很多人的意料，该片在元旦档率先杀出重围，三天拿下近3亿，打败《妖铃铃》、《二代妖精》等片，成为档期冠军。随后，元旦过后，该片话题效应愈发强烈，工作日票房接连破亿，这在内地影市极为少见，只有《战狼2》、《芳华》等爆款影片做到过。后续果真不出所料，该片势头迅猛，并在上周五死死压住备受期待的《星球大战：最后的绝地武士》，继续连庄单日冠军，且以碾压式优势死死钳住后者，让人瞠目。

星战8星战8

相比国外的火爆，星战系列在国内一直属于不温不火的地位。但即便如此，2016年，《星战7》上映首日也还是拿到了1.96亿，系列首部外传《侠盗一号》首日也拿到了6830万，而这次，在《前任3》的压制下，《星战8》票房大缩水，在排片稍占优势的情况下，首日只拿下6125万，不及《前任3》的一半。随后周末两天，《前任3》继续遥遥领先，并不断拉大与《星战8》的差距，到周日，《前任3》单日拿下近2亿，是《星战8》的近四倍。

差距如此之大， 原因有二，一是《前任3》话题效应太过强烈，在当下都市爱情影片相对缺乏的情况下，在还算稳扎稳打的创作中成功戳中当下年轻人的爱情观，观影风潮一旦掀起，票房好是必然；而是《星战8》本身在国内一直缺乏基础，且这一部因为创新在粉丝群体中争议较大，很难在更大范围内实现联动。

在《前任3》的强力带动下，大盘走势一路高扬，最终落定17.53亿，比去年同期高出整整10个亿。此外，《芳华》进账依旧不错，单周再收1.7亿，上映24天累计突破13.56亿，晋升为2017年度国产票房第五名的位置。《妖铃铃》、《二代妖精》等元旦档新片则退居第三梯队，《二代妖精》逆袭成为这一梯队中的第一，单周进账在一亿以内，不过后续发展空间非常有限。（安东/文）

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