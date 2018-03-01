3月荧屏颜值高 迪丽热巴周渝民陈伟霆刘烨你爱谁?

原标题：3月荧屏颜值高 迪丽热巴周渝民陈伟霆刘烨你舔谁？

新浪娱乐讯 2月底将有几部剧扎堆播出，张嘉译、李小冉[微博]《美好生活》上演中年“换心爱情”，蒋梦婕[微博]在《风光大嫁》中陷入甜蜜网恋，杨烁[微博]则在《利刃出击》中变身卧底。而3月的几部待播剧，高颜值CP成为一大特点。其中，《烈火如歌》迪丽热巴携手周渝民[微博]等上演奇幻江湖恋，《南方有乔木》陈伟霆[微博]在酒吧老板与特种兵之间切换自如，并与白百何[微博]邂逅爱情；杨子姗[微博]与郑恺[微博]继《致青春》后再度合作，在《好久不见》中饰演一对欢喜冤家。此外，刘烨[微博]时隔三年重回荧屏出演《老男孩》，与林依晨[微博]组成“最不可思议CP”。杜海涛、刘雅瑟等主演的《新万家灯火》据说也将在3月播出。

《烈火如歌》

导演：梁胜权、李伟基

编剧：墨宝非宝

主演：周渝民、迪丽热巴、张彬彬等

时间：3月1日

平台：网络

点评：根据明晓溪同名小说改编，《三生》原班人马操刀，这部剧自筹备阶段就备受关注。剧中，迪丽热巴将与周渝民、张彬彬、刘芮麟陷入四角情缘。原著中纯真活泼的如歌，幽蓝孤傲的枫、宁静温柔的玉、风华绝代的雪，曾是很多80后90后的青春记忆，此番搬上荧屏能否让人找到当年痴迷的感觉？我们拭目以待。

《南方有乔木》

导演：林妍

编剧：乔冰清、张爱敏、李文婷

主演：陈伟霆、白百何、李现等

时间：3月25日

平台：浙江卫视、江苏卫视

点评：本剧以无人机行业为背景，题材相当新鲜。不羁的酒吧老板、帅气的特种兵、遛狗的家居男人、西装革履的投资人，陈伟霆扮演的时樾可谓舔屏利器。感情线方面，与高冷技术宅白百何的“欲擒故纵”游戏、与女老板秦海璐[微博]的神秘过往都十分引人好奇，“小河神”李现也将参与进这段多角恋中。

《老男孩》

导演：刘俊杰[微博]

编剧：高蓉蓉

主演：刘烨、林依晨、雷佳音[微博]等

时间：3月4日

平台：湖南卫视

点评：时隔3年，刘烨再度登上电视荧屏，虽然已进入不惑之年，但一直保持着少年心性的他与“老男孩”的定位还算贴合。林依晨则不同于以往的软萌角色，以海归麻辣女教师的人设登场，“先辣后甜”的恋爱模式引人期待。此外，剧中刘烨与“前夫哥”雷佳音也将同框，二人谁的头更大的疑惑或许可以解开了。

《好久不见》

导演：金晔

编剧：王宛平[微博]

主演：杨子姗、郑恺、张国立[微博]、江珊[微博]等

时间：3月26日

平台：东方卫视、北京卫视

点评：杨子姗与郑恺继电影《致青春》后再度合作，剧中两人饰演一对欢喜冤家，从不打不相识，到发现共同的梦想和追求，欢乐与励志共存，两位老戏骨张国立和江珊则饰演一对遭遇中年危机的夫妻，搭配两位小鲜肉诠释两代人爱情与事业的碰撞。

《养母的花样年华》

导演：杜军

编剧：谈韦、蒋雪蓝

主演：王雅捷[微博]、王挺、王丽云等

时间：3月14日

平台：山东卫视、天津卫视

点评：讲述林秋雯从一个风华正茂的女孩，收养了三个孩子并与好男人董援朝几十年间相濡以沫的故事。多次出演婚恋剧的王雅捷再挑大梁，演绎一个平凡母亲的大爱担当，“硬汉”王挺则化身柔情暖男，两人将联手为观众上演了一场感人至深的亲情励志大戏。

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