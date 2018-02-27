我还好只是很想你 盼着你的归来

我还是会不可救药的想你，想念我们一起度过的美好岁月。如今，这一切早就已经被遗失在时光里。岁月无情，青春远逝，我们已不再是我们了。

文章原标题：我还好，只是很想你

文章来源微信公众号：听语

盼着你的归来

今天是我开始想你的第105天，每天都盼着你的归来，却总是遥遥无期。你在这个世界的哪一个角落，而我却不得而知。

我一个人住着单身公寓，过着单身的日子。一个人买菜做饭，日子过得很轻松，可是，到最后吃不完的红烧肉只能可惜的倒掉。

我想，如果你在的话，你应该会很喜欢吧。

与你共享

平日里，我一个人走走停停，看到好的风景的时候，却总是可惜不能与你共享。这个世界上有那么多美好的事物，却不能和你一起拥有。

此时此刻，我一切都还好，只不过很想你。我总是忍不住的想到你，不知道我想你的时候，你会不会感受到。

每当我撕掉一张日历，就代表我又开始想你了，盼着日子快点，让我能够早点遇见你。看着台历的厚度慢慢的减少，日子一天天的数着过，其实也是过得挺快的。

你还记得我有一本关于你的日记吗？这里面记下了我生活中的琐碎事，以及自己对你的思念。

一页又一页，写满了我的寄语，我想把这本日记本寄给你，可我却连你的地址都没有。这下才猛然间发现，我们之间真的是越走越远了。

当我的想念变成我一厢情愿的执念的时候，你已经离我远去十万八千里。然而，当思念成了一种病，我却没有药来医治。

所以，我还是会不可救药的想你，想念我们一起度过的美好岁月。如今，这一切早就已经被遗失在时光里。岁月无情，青春远逝，我们已不再是我们了。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）