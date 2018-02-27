奶爸日常！张杰认真看书被谢娜戴月子帽

张杰在微博晒出自己头戴月子帽的照片，并配文：是谁把月子帽给我扣上了，没看都在认真的看书吗？
新浪娱乐讯 2月26日，张杰[微博]在微博晒出自己头戴月子帽的照片，并配文：是谁把月子帽给我扣上了，没看都在认真的看书吗？照片中张杰身穿家居服，姿态十足的在看书，戴上月子帽的张杰也是十分的可爱了。这一番也遭网友调侃肯定是谢娜[微博]帮你戴的呀。
谢娜与张杰现育有一对双胞胎女儿，张杰奶爸在家想必也是很贴心了。
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