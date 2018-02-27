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激光脱毛术后多久才能上班？

2018年02月27日 00:14 家庭医生在线
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天气一天天变暖，我们的天天穿的也越来越少。那些讨厌的毛毛，想躲也躲不了。可是她们往往比较忙，不想浪费工作的时间，所以她们比较关心脱毛手术后多久可以上班的问题？

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　　天气一天天变暖，我们的天天穿的也越来越少。那些讨厌的毛毛，想躲也躲不了。可是她们往往比较忙，不想浪费工作的时间，所以她们比较关心脱毛手术后多久可以上班的问题？对于现在的激光脱毛技术许多的人都不陌生了，特别是现在的有关于激光脱毛的效果问题我们从一些进行过激光脱毛的案例中就可以有效地进行发现，当今来说现在的激光脱毛同样的受人们关注的还有就是现在的激光脱毛前后注意事项的问题了，有效的激光脱毛前后注意事项对于我们的激光脱毛效果是有影响的。

激光脱毛激光脱毛

　　激光脱毛介绍：

　　激光脱毛是毛囊中的的麦拉宁色素会吸收激光的能量，激光脱毛通过所产生的热能交换来破坏毛囊，而使毛发停止生长。激光脱毛通过破坏毛囊而形成的脱毛。激光脱毛的原理是“选择性热动力学”，即所选择激光的波长只作用于黑色素，而不作用于皮肤正常组织；选择激光的脉宽只作用于毛囊中的黑色素，而不作用于皮肤基底层中的黑色素，这样，激光具有的能量就足以破坏毛囊和大汗腺，达到治疗目的，而不影响排汗。同时，激光更大的特点是可以性脱去浑身各部位多余的体毛，免除你夏日炎炎短衣短裤时体毛外露的尴尬。因此很受众多女性朋友的喜欢。

　　激光脱毛手术会不会影响工作？

　　激光手术不会对工作有影响的。激光脱毛单次治疗的时间比较短暂，一般一个部位在几分钟到几十分钟，激光脱毛治疗后皮肤上的毛孔会有些轻微的水肿，表现为轻度发红和水肿，但是，大约2小时后就完全消失了，之后不会有人知道就在1-2小时之前你做过神奇的激光脱毛治疗。所以说激光脱毛是不会影响工作的，它可以让你轻轻松松上班。所以说如果你想手术的话，时间就不是什么问题了。

　　激光脱毛前后注意事项：

　　1）在选择治疗前要洁身沐浴。

　　2）在激光透过皮肤时会有一定的温热感，这是正常的治疗现象，对于特别敏感的人专家们会选择性地用点表面麻醉剂，受术者可以在愉快中完成脱毛。

　　3）在准备脱毛前不要用脱毛膏、脱毛霜及其它化妆品。

　　4）在进行脱毛前要注意可医生做好充分的沟通，首先确定脱毛的部位及范围，因为脱毛是性的，按一定范围脱毛才有美容效果。

　　5）脱毛后，医师会冷敷脱毛处10至15分钟，在脱毛处要避免阳光暴晒，做好防晒工作。

　　6）在每次脱毛20天后要及时到就诊医院复查，医生会确定脱毛效果并根据具体情况安排下一次脱毛时间及脱毛范围。

　　专家建议：看了以上的内容，相信你对激光脱毛的时间已经有一定清楚的认识了。如果你有需要选择该手术，可以在礼拜天就可以完成了。不过在手术前一定要确保自己选择好一个比较正规的脱毛医院而不是小型美容院进行脱毛治疗。

标签: 激光脱毛手术激光脱毛毛囊

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