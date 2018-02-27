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大叔扮少年 哪些中年男星总是爱“超龄”演偶像剧？

2018年02月27日 00:02 新京报
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演艺圈中不乏和钟汉良一样，步入40岁俱乐部，却依旧对偶像男主情有独钟的男演员。例如刘恺威曾在41岁时出演了言情剧《柠檬初上》，与比他小18岁的古力娜扎饰演大学同窗。

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　　原标题：哪些中年男星爱“超龄”演偶像剧

爱演偶像剧的中年男星爱演偶像剧的中年男星

　　由钟汉良、江疏影主演的都市言情剧《一路繁花相送》正在江苏卫视、东方卫视热播，剧中钟汉良依旧延续了“深情男主”的形象，饰演了为了爱人放弃在外国奋斗十年的机会，并以拍摄电影为由寻回初恋的青年导演路非。从《最美的时光》中“万年修得”的陆励成，《何以笙箫默》中“亿年修得”的何以琛，再到《凉生，我们可不可以不忧伤》中痴情一片的程天佑，钟汉良近几年的电视剧戏路始终难以脱离“偶像”、“言情”、“撩观众”的属性。但在剧中与各种年轻姑娘谈恋爱的钟汉良其实今年已经44岁了，而他在出演20多岁的何以琛时也已40岁。

　　演艺圈中不乏和钟汉良一样，步入40岁俱乐部，却依旧对偶像男主情有独钟的男演员。例如刘恺威曾在41岁时出演了言情剧《柠檬初上》，与比他小18岁的古力娜扎饰演大学同窗；多次表示不再出演偶像剧的何润东，还是在40岁和42岁的时候，分别搭档了比自己小12岁的宋茜和张馨予，继续将“玛丽苏”言情进行到底。

　　中青年男艺人垄断偶像言情剧的原因，不乏艺人难舍“玛丽苏”人设、“中年言情”剧本的缺乏、优秀且知名度高的男演员青黄不接等。但太多同质化的霸屏、不符合人设年龄的“扮嫩”，不仅会令戏路本应更宽的中年男演员们固步自封，女性观众也会逐渐对“不同作品、同一个老公”产生审美疲劳。为此新京报统计了部分出生于1978年之前，并在40岁左右依旧坚持出演偶像言情剧的男艺人。虽然男人的胶原蛋白可以维持得更久一些，但有实力有演技的“大叔”们还是多多爱惜自己的羽毛吧！

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标签: 钟汉良何以笙箫默偶像剧刘恺威何润东

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