这世上 总有人能够温暖你 给你带来温暖和幸福

你也会羡慕街头亲密的情侣，你会感叹有人陪伴的甜蜜。你似乎也在等待一个人，等待ta能够降临到你的生活中，给你带来温暖和幸福。

文章原标题：这世上，总有人能够温暖你

文章来源微信公众号：听语

缤纷复杂的世界

你在这个缤纷复杂的世界，活得像个熟稔的大人，你深谙人情世故，给自己戴上了一副枷锁，就像是背负着十字架，在艰难时世里，独自前行。

你把自己包裹起来，收敛起你的情绪，放低你的姿态，这好像就是你的保护色。在这个世上，你小心翼翼的活着，活得不是那么的卑微也没有那么出彩。

害怕孤单

其实，你的骨子里是害怕孤单的，你害怕空无一人的房间，害怕在深夜起来上厕所，害怕雨天忘记带伞，害怕出门忘记带钥匙，害怕没有真心的朋友……可是，到最后你还是习惯了一个人。

现实教会了你太多，你不得不一个人去面对这个偌大的世界，去应对复杂的人际关系。

你习惯把心里话用键盘敲击下来，然后保存在电脑里，这似乎成为了你一个人的秘密。因为这个城市里你找不到一个可以说说知心话的人。

偶尔在夜深的时刻，你才会感到彷徨，人活在都市，每天机械的日复一日，如同行尸走肉一般，是不是应该做出一些改变。

陪伴的甜蜜

你也会羡慕街头亲密的情侣，你会感叹有人陪伴的甜蜜。你似乎也在等待一个人，等待ta能够降临到你的生活中，给你带来温暖和幸福。

然而，这个人现在又在哪里呢？或许ta正在遥远的天边，又或许ta就在眼前。不论何时，不论何地，你始终相信ta会来到你的身边。这个世上，总会有能够给你带来温暖的人，温暖你整个灵魂。

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