连孩子都盼着你们离婚，为什么还要拖着？

离婚要趁早，不要等到自己连自尊的都被践踏，孩子的心理被扭曲，才发现问题的严重。在不幸福的家庭中长大的孩子，最大的愿望就是父母离婚吧。

矛盾

无论是阴天雨天，还是万里晴空，七夕节还是光棍节，只要不是民政局放假，总有人在门口排队等离婚。每个人结婚的理由或许只有一个，但是离婚的理由却有千万种。

一、你们的婚姻问题孩子都看在眼里

西安市的一起离婚案件中，夫妻俩年仅11岁的孩子递交给法庭一本日记，内容震惊了法官。“他和一个女人来接我，后来我才知道那是他小三。”、“好几天不见人，回来就掐我妈妈的脖子。”在父亲出轨、家暴的影响下孩子严重的心理问题，你的不离婚并不是为了孩子好。

网友评论：“搁置什么，立马离呀，孩子需要健康的环境。一对怨偶，在孩子面前动手还能指望他心里孩子的位置占多少？”

离婚要趁早，不要等到自己连自尊的都被践踏，孩子的心理被扭曲，才发现问题的严重。在不幸福的家庭中长大的孩子，最大的愿望就是父母离婚吧。

二、不要为自己的不幸找借口

2018年的一天，一对夫妻因琐事发生争吵，妻子随后被丈夫扔到堡坎下，还掏出一把折叠水果刀，在她脸上划了七刀，这不是第一次对她家暴。以前考虑到孩子，妻子一直忍气吞声，但换来的却是无尽的家暴和毁容。后来想离婚，但丈夫始终不愿意在离婚协议上签字。丈夫被关进拘留所，两人至今没有正式办理离婚手续。当初忍气吞声真的好么，他给不了你幸福的生活，为什么不离开。有的时候离开也是美好的开始。

网友评论：“真的很讨厌那些说为了孩子不离婚的家长，因为在以后的漫长生活中，他们会把自己生活中所有的不幸都归结到孩子身上，就是因为你才不离婚，才会这么不幸” 。

“日子过不下去的女性看好了，不要说为了孩子什么的不能离婚。就算不离婚，孩子生活在这样的家暴环境下，根本没有安全感。”

忍气吞声的过着暴力婚姻还不如离婚，你不是为了孩子而不离婚，而是为自己的不幸找个借口罢了。

三、真正的淡然才是离婚的开始

有对夫妻在民政局吵了起来，因为女人的照片尺寸不对，男的让她去隔壁照相，女人不去，男人说女人诚心找茬，都好几次了，不想第三次来民政局了。女人抱着男人痛哭流涕，不想离婚，想要重新开始，男人不好推开，只能低声安慰。想想当初的自己为什么要那么多的抱怨，你所谓的男女平等，不过是为了让男人对你言听计从。你的不信任，你的埋怨，你对他的情绪化，一点点积累到他不想再去承受。

曾经他是你的全部，但那也只是曾经。感情的脆弱我们谁也想不到，再多的甜言蜜语累积起来也敌不过分开两个字。或许他们并不是不爱对方了，而是不能给对方想要的生活，离开才是最美好的结局。

四、离婚未必就不能和睦相处

民政局里离婚的人总会吵吵闹闹，但也不乏安安静静的人，一对年轻夫妻在门口看到彼此，打个招呼，相互对下协议书，彼此之间就没有了多余的话语，出门的时候男人突然回了头，抱住女人，最后两人也只是微微笑，淡定离开，也许男人知道放开才能让你幸福。那些为琐事吵架的夫妻应该很羡慕，这种风轻云淡的分手吧，殊不知还能吵起来的，应该都还能过下去吧。

迫不及待的分开

不管是哪一种，办离婚手续的人，如果另一半来晚了，总会催得很急，很怕会晚了，可能因为离开总是那么迫不及待的。

小的时候，离婚还是一件很不光彩的事，许多人即使婚姻不幸福，也会凑合着过。但随着现代人们婚姻观的改变，离婚也是一种幸福的选择，与其成为痴男怨妇，不如尽快从不幸中脱身。婚姻是人生的一件大事，不管结婚也好，离婚也罢，都需要你自己深思熟虑，因为结局是你自己承担，希望每个人能够快乐地度过一生，不一定要为不幸的婚姻所束缚。

如果爱，请深爱，如果不爱，请离开。

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