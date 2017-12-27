《芳华》上映12天破9亿 破文艺片票房纪录

自上映以来，《芳华》收获了上座率、场均人次、单日票房等多项第一，在全国各地引发了父母辈观影的热潮。影片一路高歌猛进打破国内文艺片的票房纪录。

冯小刚电影《芳华》堪称今年年末的现象级大作。在强片迭出的贺岁档接连夺冠，上映12天累计票房已突破9亿，成为中国影史上票房最高的文艺片。连续两个周末展现逆跌神曲线，公映9天之后还能凭借口碑重回同档期日冠，票房走势一片大好。12月27日，片方发布“送战友”正片片段，这段文工团解散的情节也是影片中的一大“泪点”。

上映12天破9亿 “送战友”戏份全员落泪

截至12月27日，《芳华》票房已经突破9亿，超过《私人订制》成为冯小刚电影票房的最好成绩。连续两个周末票房逆跌单日破亿，也让《芳华》成为年末最受瞩目的电影。上映12天影片上座率仍然稳坐同期第一，这股“芳华热”后劲十足。

12月27日，片方发布“送战友”正片片段，这场戏正是文工团年轻人们的命运转折点。不少观众称，在这场戏中看见了自己年轻时的影子。作为影片中重头戏，拍摄过程也融入了主创的真情实感。片中主演在实景搭建的文工团中一起生活、训练了几个月。拍这场戏“喝的是真酒，哭也是真哭”。导演冯小刚说：“那刚好也是文工团的最后一场戏。最后一顿饭、最后一次演出、最后一次相伴，小号一吹起来，大家全都泪如雨下。拍一部电影，相信这个角色，爱这个角色，爱这个集体，你才能感染别人。”

《芳华》破文艺片票房纪录 开创贺岁档新局面

贺岁档一向是喜剧和视效类型的天下，而《芳华》却凭借“怀旧催泪弹”异军突起，成为其中的一股清流。强片夹击之下，《芳华》凭借过硬口碑吸引了大量年长观众走进影院，两周内收获近十亿票房，突破国内文艺片票房纪录，佳绩延延续到1月已成定局。

自上映以来，《芳华》收获了上座率、场均人次、单日票房等多项第一，在全国各地引发了父母辈观影的热潮。影片一路高歌猛进打破国内文艺片的票房纪录，更改变了国内市场贺岁档，强类型片独大的新局面。观众对电影的选择越来越受影片本身品质和口碑影响，《芳华》正是一部品质过硬有口皆碑的电影。虽然以70年代文工团为背景，讲述一代人的青春。但许多年轻观众也产生共鸣。电影剧情和台词引发网友热议，“没有被善待的人，最容易识别善良，也最珍惜善良”成了网络间流传的金句。有网友说：“一个难忘的时代从记忆深处迎面走来，一代勇士熟悉的身影通过银幕再现眼前，给我们留下了深深的感叹。”

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