不靠流量靠演技 2017年口碑剧捧红一批老戏骨

说起2017年最火的网剧，莫过于《白夜追凶》，而在《白夜追凶》里，最抢眼的莫过于潘粤明的演技，他一人分饰两角扮演双胞胎兄弟。

新闻来源：华西都市报

017名人堂年度电视剧/网剧·收视报告

不靠流量靠演技 2017口碑剧捧红一批老戏骨

《人民的名义》《大军师司马懿之军师联盟》《那年花开月正圆》《白夜追凶》《河神》……2017年无疑是精品剧“井喷”的一年。在这一年中，以上几部电视剧、网剧无论口碑还是影响力，都全线飘红，圈了不少忠实粉丝。这些影视剧的火爆，也成就了新一批的“流量小生”，更有不少实力派演员凭借实力演技再度翻红，迎来事业第二春。

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A

演技实力派齐齐霸屏

《我的前半生》

捧红“前夫哥”雷佳音

2017年，随着观剧习惯的互联网化、新媒体的发展、IP热潮的兴起，网络剧观众大规模增加，大有与传统电视剧一较高下之势，部分先网后台的播放模式更是从电视台带走了不少观众。这一现象也促使电视台在挑选电视剧时更加注重优质资源的争夺，注重电视剧的品质，从而促使制作方朝精品化、规范化方向发展。2017年，收视率排名靠前的电视剧，高口碑高流量的网剧，均凭借精良的制作和上佳的演技，征服了观众的胃。随着一大批精品剧走红的，还有不少厚积薄发、大器晚成的实力派演员。

与以往90后、00后“鲜肉”明星常年霸占网络热搜榜不同，今年有不少演技不差，却一直处于不温不火状态的演员，征服了观众的心。比如凭借《我的前半生》中“前夫哥”一角蹿红为“流量老生”的雷佳音，就频频登上热搜榜。

比如他别具一格的机场街拍风——一脸没睡醒还要戴墨镜，黄袜子穿拖鞋，被称为演艺圈的“泥石流”；比如他每隔几天就能出冷幽默的段子手特色，在今年《国剧盛典》上，雷佳音的得奖感言“曾经真的以为人生就这样了，平静的心拒绝再有浪潮！特别感谢给我这个荣誉，让我心里再次泛起了高潮，没有浪费自己的努力”，让众人笑得前仰后合。

其实早在五年前，雷佳音就是宁浩电影《黄金大劫案》中的男一号“小东北”，拿过长春电影节的最佳男主角。由于没有遇到满意的电影剧本，雷佳音近几年一直在演电视剧，但少有突破，连他自己也调侃自己是“八线”演员，直到遇见《我的前半生》。尽管在剧中雷佳音的形象并不讨喜，但其精湛的演技以及幽默的性格，为他圈粉无数。此后雷佳音片约不断，走红毯、接新戏，忙得不亦乐乎。甚至有自媒体感慨：“没想到这种傻丧萌竟然有男女通杀的魅力。”

无独有偶，凭借《我的前半生》爆火的还有袁泉。她饰演的唐晶被网友赞是“全剧唯一 一个最像‘亦舒女郎’”的人物，得到了书迷和剧迷的一致认可。袁泉与唐晶也通过这部剧来了一次“互相成就”，尤其是唐晶身上特有的雷厉风行，让袁泉“演得很过瘾”，也让她迎来了事业第二春。

潘粤明

《白夜追凶》

精分演技潘粤明借网剧翻红

说起2017年最火的网剧，莫过于由潘粤明主演的《白夜追凶》。作为硬汉派悬疑推理剧，该剧讲述了刑侦支队队长关宏峰为了洗脱弟弟关宏宇的杀人罪名，一路破获多起案件的故事。这部网剧不仅在国内口碑爆棚、点击量破表，更是被流媒体巨头Netflix买下海外发行权，计划在全球190多个国家和地区上线，可以说是“口碑+流量”双丰收，堪称难得一见的“现象级”网剧。

在大家以往的印象中，潘粤明是拥有无限诗意的书生，温文尔雅，风度翩翩，一如《京华烟云》里出身矜贵的曾荪亚，或是《白蛇传》里深情款款的许仙等。近年来，他又通过挑战具有爆发力的烧脑角色，证实自己的演技实力，比如《唐人街探案》里有着“洛丽塔情结”的“变态狂人”，热播网剧《白夜追凶》里的“精分狂魔”，还有《跨界歌王》里唱崔健《快让我在雪地上撒点野》的“摇滚青年”。从翩翩贵公子，到大胆尝试更多角色，潘粤明不断挖掘着自己的多元性。

在《白夜追凶》里，最抢眼的莫过于潘粤明的演技。他一人分饰两角扮演双胞胎兄弟关宏峰和关宏宇，一个是警察、一个是灭门案通缉犯，一个心思缜密、一个情义先行……双生兄弟冒着危险白天黑夜交替破案，为了一件件关系人命的棘手案件，也为了自己的清白与生命。为了区分两兄弟，潘粤明从语言、动作、行为习惯、表情等方面都进行了微妙的演绎，并很好地把握了肃穆严谨、玩世不恭和慌张不安等状态。

潘粤明“精分式”的演技也获得了观众的认可，甚至不少看过剧的人都说，其实他是一人分饰四角：面瘫高冷的哥哥、玩世不恭的弟弟，以及夜晚在外假扮哥哥的弟弟、危急时刻假装弟弟的哥哥。“在黑白交替的场景中自由切换角色，演技太赞了！”网剧《白夜追凶》可以说是刷爆了网络，就连豆瓣评分也一度破9，达到了9.1分。潘粤明也乘着该剧的热度，重新回到了大众的视野中，再次翻红。但不管外界为自己如何贴标签，潘粤明清楚：作品是衡量的本质，“好看的戏还是在于内容。”

同样受到热捧的，还有秦昊主演的《无证之罪》。作为文艺片代表演员，秦昊将男主严良的痞态十足但却有敏锐侦查力的警察，塑造得浑然天成。剧中他黑白通吃，被混子叫“阎王”，逻辑推理能力严谨，胆识过人。能蹲厕所斗地主，也能干脆利落收拾打架纠纷，一不留神就来个真人版案发现场模拟，令人难忘。有网友评价，“秦昊在剧中所展现的那种江湖社会感满满样子，特别圈粉。”

《人民的名义》

戏骨吴刚成GDP表情包

今年爆火的电视剧，当然少不了《人民的名义》。该剧一经播出就引起了极大的讨论度，更是捧红了一众老戏骨。作为翻红的代表，第一位当属饰演达康书记的吴刚。剧中，达康书记凭借天生丽质的“欧式大双眼皮”和逆天长腿圈粉无数。

有人说他是萌萌哒的“汉东第一背锅侠”，在家被老婆坑，在外被下属瞒，却心系人民，只想为他的GDP代言。达康书记的同款表情包更是全网起飞，甚至有网友为他取艺名“darkcom”，昵称“。com”，达康书记粉丝团名称也定好了“icon”（爱康）。之后“达康书记”在电影《战狼2》中的露脸，再次被网友力赞。

无独有偶，在网台剧《大军师司马懿之军师联盟》中，因在新《三国》中饰演刘备为人熟知的于和伟，仅凭一句“孤要杀人了”，就将曹操的狠戾和阴鸷表现得淋漓尽致。最开始担心于和伟入不了戏的观众，也被他的诠释说服，“这才是演技派”。而且，在观众看来，在于和伟的演绎下，曹操不再是单纯的阴险狡诈，而是多了宽广的胸襟、缜密心思等色彩，人物更为立体。

同样获得肯定的，还有在《军师联盟》中饰演谋臣荀彧的王劲松。荀彧个性复杂，表面看似波澜不惊，内里则是情绪起伏极大，内心戏丰富。王劲松的表演受到观众肯定，在重要戏份中都能镇住场，与戏骨之间的对戏火花四射，这使得角色既富有正义感，又能审时度势。吴秀波赞王劲松的表演，堪称年轻演员的演技教科书。

此外，《那年花开月正圆》让何润东和俞灏明，重新走进大众的视野。作为《那年花开月正圆》里的少东家吴聘，大家都被其的温柔、专一、认真、坚持所感动。即使在剧中“领饭盒”，都没能阻挡何润东的人气，有数据统计，该剧热播期间，何润东的微博粉丝数增速是之前的8.5倍。在《那年花开》扮演反派杜明礼的俞灏明，也因为杜公公这个演技爆棚的角色，刷新了观众对自己的认识。还有2013年因主演《致我们终将逝去的青春》走红的赵又廷，今年因与杨幂合作《三生三世十里桃花》，凭借“夜华”一角再次翻红。

拼颜值还要拼演技

90后演员蹿红能走多远？

“老戏骨”备受肯定，新人也在网剧圈中大展身手、奋起直追。谈到2017年的几部流量大剧：《双世宠妃》、《河神》、《致我们单纯的小美好》，细看之下，其中的男主人公都是清一色的90后，甚至《双世宠妃》里的傲娇王爷和《楚乔传》里的忠心月七中的扮演者邢昭林，还是1997出生的“95后”，势头猛到随便一条微博，点赞量都能达到几十万次。

蹿红速度不亚于邢昭林的，还有《致我们单纯的小美好》中扮演“校草学霸”的胡一天，在该剧开播仅一个月的时间内，微博粉丝数量就突破600万大关，收获一大批的“迷妹”，该剧的热度也居高不下，播放量直逼26亿，新一代的“流量小生”当之无愧。

再回顾一下2017暑假，一部不盗墓改下水捞尸的《河神》，为烈日炎炎的夏日提供了一股股阴冷之风。在剧中扮演“小河神”郭得友的90后演员李现，也凭借该角色重新得到了观众的认可。从《睡在我上铺的兄弟》里的热血少年谢训，到《法医秦明》里的粗中有细刑警队长林涛，再到《河神》里的小河神郭得友，李现一直给观众一种硬汉形象，在演技上也擅于刻画人物内心世界，让人印象深刻。

精品剧集的热播，让众人看到了娱乐圈的更新换代速度之快，90后、95后年轻演员层出不穷。原来的李易峰、杨洋等人气偶像，如今也不得不为李现、邢昭林、胡一天、侯明昊等新生代演员让出一条路。正所谓“人红是非多”，邢昭林和胡一天才走红不久，就被爆出了各种黑历史，甚至有网友直接发帖探讨“胡一天、邢昭林等会不会只是‘昙花一现’”，可见败了不少好感度。

除了以上几位新晋蹿红的90后演员，作为“演技派”的张一山，从《家有儿女》起就备受关注，尤其去年的《余罪》中，充分展示了其演技丝毫不逊那些年长的明星。到了今年的《春风十里不如你》中，张一山的热度与评价也相当不错，被称为“老戏骨般的小鲜肉”。不过，张一山的最新作品《柒个我》，虽然播放量首日破亿，但口碑却意外翻车。尽管有网友称，该剧是因为翻拍韩剧，本身不够本土化，且剧情“无力吐槽”，但也不得不说，剧中的张一山挑战穿女装一路狂奔，以及烟熏妆造型，确实有些辣眼睛。

C

真人秀刷人气

演员也要搭综艺顺风车

除了电视剧、网剧外，综艺节目也成了明星翻红的利器。尤其近两年来，随着综艺真人秀节目的相继热播，越来越多曾混迹影视圈多年的小明星、过气大牌再度回归观众视野，他们凭借一档节目里积攒的超高人气，不仅身价倍增、还能反哺其影视剧事业，跻身一线、担当主演，从此走上事业巅峰。所以，“搭综艺车”的走红模式，也成为影视圈的新现象。

以“山鸡哥”深入人心的陈小春，就凭借《爸爸去哪儿5》回归大家的视野中，身价也被曝暴涨5倍。如今，他与应采儿合体加盟的综艺节目《三个院子》正在热播中。

除了《爸爸去哪儿》，综艺节目《演员的诞生》也让不少演员人气大涨。一向低调的周一围，因和尹正同台飙戏得到了导师的肯定，而且作为导师的章子怡在提到周一围的时候，瞬间变成迷妹，对周一围的演技大加赞赏。凌潇肃也因过硬的演技，令宋丹丹为之落泪章子怡夸赞，用实力证明了自己。

在精品剧火爆的今天，越来越多的演员加入“演技派”行列中来是一件好事，推动了整个行业的发展，同时也引发业界更深的思考。毕竟大流量不等于好口碑，好口碑也急需流量加持，在老戏骨与小鲜肉的竞争日益激烈的当下，“流量+口碑”的大旗谁来扛？我们拭目以待。

华西都市报-封面新闻记者 荀超

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