逼男嘉宾吃辣椒，上综艺说错话，奚梦瑶能混综艺圈？

既然不能靠高情商圈粉，也没有高智商树立学霸之类的人设，不知道没有维密光环的奚梦瑶可以靠什么闯荡娱乐圈？

原标题：逼男嘉宾吃辣椒，上综艺说错话，奚梦瑶[微博]混得了综艺圈？

文章来源微信公众号： 不八卦会死星人

前阵子奚梦瑶在维密上惊人一摔，就被很多网友吐槽说从模特圈摔进了娱乐圈。

奚梦瑶

而现在奚梦瑶也似乎一心扑在综艺上，参加多档节目。

在恋爱节目《爱的时差》里和赌王儿子何猷君上演了一场既尴尬又做作的姐弟恋。

节目

在游戏真人秀《王者出击》扮演妲己，但这一次她又再一次败光了路人缘。

奚梦瑶

原因就是自己被男嘉宾王嘉尔淘汰后，一心想要“复仇”。

后来逮着机会就逼王嘉尔吃辣椒，尽管王嘉尔一开始就告诉她自己对辣椒过敏，吃不了。

王嘉尔

但是奚梦瑶丝毫不为所动，硬是要他将辣椒吃下。

节目

吃下辣椒的王嘉尔立马汗如雨下，但奚梦瑶还在一旁哈哈大笑，丝毫没有意识到事情的严重性。

王嘉尔

奚梦瑶的这一行为也遭到了很多网友的群嘲，认为她的做法太过分。

评论

而这也不是奚梦瑶第一次被吐槽情商低了，之前上综艺节目也总是说错话。

在《我们来了》发布会上，奚梦瑶上来就说“其实我不算娱乐圈的人嘛，我觉得你们这个圈的水很深的”。

奚梦瑶

这让站在旁边的女星们情何以堪，那眼神分分钟都能杀死她。

水深

和陈乔恩一起上《天天向上》的那期节目更是被吐槽无数，单单因为节目有小龙虾说，她就和汪涵说不去《我们来了》，只来《天天向上》这个节目。

节目

奚梦瑶

这两档节目都是汪涵主持的，而且奚梦瑶还是《我们来了》的常驻嘉宾，然后汪涵就蜜汁尴尬，无法接话了，毕竟手心手背都是肉。

汪涵

之后汪涵让她推荐一下自己家乡的小龙虾，她上来就说前面那两个小龙虾油太多了。

奚梦瑶

汪涵立马就打断她了，你可以夸自己的，但不能贬低其他人的。

奚梦瑶

如此看来，奚梦瑶想要混综艺，还是得好好学学说话之道，毕竟情商低总说错话很容易招黑的。

不仅情商低，奚梦瑶连智商也不高，参加《饭局的诱惑》玩狼人杀的时候，全程都是懵逼搞不懂情况的状态，满屏的弹幕都在吐槽她智商低。

奚梦瑶

既然不能靠高情商圈粉，也没有高智商树立学霸之类的人设，不知道没有维密光环的奚梦瑶可以靠什么闯荡娱乐圈？

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