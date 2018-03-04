你有没有孤身一人 竭尽全力拼命过？

文章来源微信公众号： 一直特立独行的猫

触动

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前几天看到一个文章里的这句话，突然心生感触。迄今为止我最拼的时候，是一件特别小的事情，但这件事直到现在回想起来，我都还特别感动，就是我大一学英语的经历。

高考满分150，我只能考120多分，这个英文水平，就是个半吊子。大学刚入学，是我特别痛苦的时期。总觉得自己发挥失常被命运安排到这里，但其实只是高估了自己罢了。经过短暂的调研和思考，我觉得英语依然是未来最强势的优势，于是开始努力提高一下。

大一开始就报了一个四级学习班，每周六早晨6点起来做班车去另一个学校里上课。一整个学期，风雨无阻，早晨天没亮就起床走了，整个宿舍楼都在沉睡当中。那时候还不懂四级是什么，连一张考卷都没见过，就懵逼的开始学。什么都听不懂，回来用一礼拜的时间复习。

那时候每次下课后都要到一个高三男孩子家做家教，每次在他家楼下都听到处放《老鼠爱大米》《蝴蝶》，上几个小时课后晚上十点回学校。以至于我现在听到这两首歌，心里都一跳一跳的，这些画面咻的一下就能映入眼帘。

2

四级迅速考过以后，某天我在寒冷的东北小城的图书馆底层，找到了一套珍贵的托业辅导书，那时候我开始知道托业考试，借了这套辅导书，回宿舍开始研读。考过的人都知道，托业一半的分数在听力上，听力考试时间为100分钟，对于在四六级中考惯了20分钟听力的我们，很容易半路被卡死在录音机的喇叭上。而图书馆里没有磁带，我借到的那套辅导资源，只有干干净净的书。

这时我又做了个决定，利用国庆假期，到北京报班学托业课，顺便买了全套的磁带。在辅导班附近，我和另一个同学租了间小民房，买了两大塑料袋的方便面，便开始了学托业的历程。

每天下午三点进教室开始上课，100道听力题能错60道，错的一点信心都没有；晚上九点半下课，天狼星都能看见，然后坐公交车回住处，煮面吃饭聊天睡觉。

这样的日子，过了整整七天，其间和大家一起买书买磁带，认真地把老师提到的资料都记下来一本本地找。贵的就与同学合伙买，能网上找到的就尽量在网上看，能刻盘的就找人刻盘……这七天，我的自信心严重受挫，老师说错30道听力题的可以回家练练再来，我估计我是那个压根就不用再来的。我不知道我收获了什么，但我真挺委屈的，我尽力了，真的。

3

回东北之后，我制订了近乎苛刻的学习计划，每天五点起床，到顶层自习室学习，晚上学到十二点回来睡觉。这期间偶然认识了一个学校的外教，他老人家毕业于悉尼大学，人很好很善良，他说自习室太冷，给我办了外教阅览室的卡，每天可以随时出入外教区。

我们相约每天早晨一起跑步，一起去吃饭，然后回来学习，他学汉语，我学英文，互相辅导。我有狭隘的民族主义倾向，他也有，于是我们就比赛谁起得早，最终我们变成了四点半起床，四点四十五分阅览室见面。

有好几次我带着耳机听那倒霉的100分钟听力，看到他困得睡在我桌子旁边的沙发上。那时我没有笔记本电脑，宿舍里没电视……于是，每个周末晚上，我都去外教那边看美国原声电影，其实那些电影他看过很多次，此时他只是陪我看，我发现每次我看，他都困得一塌糊涂地在睡觉。

在这过程中，我认识了一个北京的哥哥，他帮我刻了一些北京考生都用的听力光盘，买了一些书寄给我，不断地鼓励我，安慰我，说12月我们一起上考场，一定要加油，考完试带我去吃北京小吃。我便笃定地相信他，相信帮了我很多忙的这位大哥哥。

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临近12月的时候，我意外地发现老师给我报了英语六级考试，而我却将此忘得一干二净。我吓了一跳，我完全没有复习六级，都耗在了托业上。

两个考试的单词范围，是完全不同的两个领域。我慌得手足无措，而老师给的压力又很大很大。12月20日的托业考试悄悄到来，我再次进京在北京大学考点考试，从入场到听力到笔试到出考场，我考得都没什么感觉，毕竟已经练了很久，破罐子破摔也就这样了。

出了考场，我没有找到那位大哥哥的电话，只是收到了一条短信：“其实我没有考12月的这次考试，我怕你失望，一直没有告诉你真相。我只是一直在陪着你考，你考完了，我就放心了。”我很郁闷地坐在北京的地铁上，不知道什么感觉。

12月25日，六级考试，也就是我从北京返回东北之后的几天，上帝在这个时候出现，六级听力顺当当地满分，作文满分，总分虽然不高，但对于一个单词都没背的我来讲，知足了。

接下来是紧张的期末考试，压抑的考试折磨着我之后的十天，我以为我把过多的精力放在了英语上，我至少要挂掉一门课，可神奇的是，我还是很稳当地通过了所有的考试，而此时的托业成绩也下来了，我拿到了很高的让我意外的分数。

随后的一个学期里，我意外地争取到了到北大交流学习的机会，我来到了北大，来到了此前考托业的第三教学楼，开始新的生活。而此时那个大哥哥也出现了，他知道我突然来北京上学，没有学校宿舍、没有人身保障的日子会很难，于是他给了我一张银行卡，他每个月都往里面打300元钱，算是资助我在北京的生活费。

直到今天，那张卡还在我手里，密码是他的生日，几年过去了，这卡我已经不用了，但密码从未改过。我一直觉得，我现在愿意帮助别人的心理，很多源自于他当年无私的帮助，让我看到了一个温暖的太阳。

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现在每次逛书店，都会看到大堆的托业资料，这让我不由自主地想起了我准备托业考试的那个冬天的一切。那年冬天，我没抱怨过任何事情，不管是书没有还是资料不够，抑或是长途奔波的辛劳。那一年，我似乎也没想到过抱怨什么，只是一直在竭尽全力地去争取我能得到的一切，然后破罐子破摔，听候上帝发落。

所有美好的结局，都是我没有想到的，却都那么安安静静、不慌不忙地来到我身边，成为我生命中不可磨灭的一段故事。此刻，那位外教已与他的中国女友结婚，有了美丽可爱的混血宝宝，大哥哥也步入了婚姻的殿堂并且有了两个特别漂亮的孩子，我们曾在生命中的某一个冬天相遇，给予对方温暖和帮助，然后分开，各归各位。我不知道是不是上帝见我太辛苦，派他们来帮助我，但我知道，他们都是我意外的收获，意外到好像是上帝在主持公道。

当我开始工作得顺利而稍有经验时，也免不了有急躁和抱怨的日子，只是在这种日子里，我看到了“当你竭尽全力，上帝自会主持公道”这句让我很想回忆过去的话。想到学英语这件小事，我知道我也有过竭尽全力的日子，有过不抱怨不悔恨的日子，有过为了一个目标横冲直撞的日子。

这个世界没有绝对的公平，我们每天的小抱怨，只能像自来水管没拧紧一样，滴答滴答地流出来，除了影响我们自己的心情之外，不会对别人带来任何影响。对于这种不公平，我们首先要学会的是隐忍，然后积蓄能量，当你为一件事情竭尽全力之后，才能像火山一样喷涌而出，剩下的不用你再管，上帝会替你安排好一切。

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