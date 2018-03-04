袁弘回应怒吼张歆艺 坦言：虚心认错尽量不再犯

自最新一期《萌仔萌萌宅》预告片上线后，就有网友议论袁弘怒吼张歆艺的话题。而在本周四最新一期节目播出后，网友的议论更是不绝如缕。

袁弘和张歆艺

近日，向来恩爱的“红心夫妇”罕见争吵的视频引起了不少网友议论。对此，袁弘与张歆艺接受了媒体采访，并回应“因为带孩子压力太大、太累，一时没控制好情绪。在谈及备受关注的生子计划，袁弘也表示“一直在日程上“。此外，对于自己的伴郎刘昊然在《唐人街探案2》中的亮眼表现，袁弘也评价“女装真的挺惊艳。”

袁弘回应怒吼张歆艺话题 自称在生活中吵架也会先服软

自最新一期《萌仔萌萌宅》预告片上线后，就有网友议论袁弘怒吼张歆艺的话题。而在本周四最新一期节目播出后，网友的议论更是不绝如缕。有网友认为“夫妻之间争吵实属正常”，但也有网友点评“袁弘不该这么凶“。谈起这次争吵，袁弘先是开玩笑“都不敢看这一集，好不容易逃过一劫”，随后解释到“照顾孩子的辛劳长期积累，才导致情绪爆发”。随后，张歆艺也表示泪崩也不完全是因为袁弘怒吼，更有节目即将收官，不舍与萌娃们分离的因素在其中。

同时，袁弘坦言在日常生活中，夫妻俩发生分歧在所难免，但其实也不过是些无关原则的小误会，如果发生争吵，自己也会先“端正态度，有错就虚心认错，尽量让自己以后不犯错”。而在解决问题的过程中，袁弘和张歆艺都会以“放下脸皮”的方式来缓和矛盾。为何外界总能看见狂撒狗粮的“红心夫妇”，想必正是夫妻间的这种相处之道使然。

张歆艺坦言愿参加《萌仔》第二季 生子计划一直在日程上

纵观网络上的评论，不少《萌仔萌萌宅》的观众都被袁弘张歆艺超走心的带娃方式全粉。采访中，张歆艺袁弘还向记者透露自己的育儿秘诀“跟小孩打交道的时候，千万不要忘记我们自己当孩子时候的想法，并且要学会站在小朋友的角度去考虑问题，给他们尊重。这是我们当年就非常希望有的，所以我们自己成年之后，也不应该忘记这个。”

当记者问及自己在节目中的表现，张歆艺笑谈“感谢节目组给了我俩一条可以做月嫂和家政培训的高速公路”，“奶爸奶妈”成长史有目共睹。不仅如此张歆艺还表示如果节目有第二季，愿意再次参加，“因为孩子永远是天使”。夫妻二人对孩子的喜爱程度可见一斑。而当问及生子计划时，袁弘大方表示 “一直在日程上，只是择日不如撞日，要靠机缘”。但如果真的有了孩子，会“减少一半的工作量”，同时更侧面透露带孩子将会亲力亲为。

不可否认，在《萌仔萌萌宅》中“红心夫妇”付诸了所有真心，袁弘张歆艺也对“家庭”和“爱情”有了更深刻的体会，坦言：“以往几乎只有同甘，没有共苦过，但是这次的节目让我们更确信是彼此对的那个人。”

在采访中，张歆艺还自曝下期分别萌娃离巢，自己情绪完全失控，在袁弘怀中哭道不能自已，小红花又会使出怎样的哄妻招数？下周四中午12：00，芒果TV《萌仔萌萌宅》暖心收官！

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