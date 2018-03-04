《烈火如歌》：没想到周渝民撒娇超嗲！

打戏写实又好看，但不少网友还是发现了不少“虚点”。开篇作为男女主登场的大舞台，繁华的洛阳城在航拍之下，居然商户、行人稀疏？

原标题：《烈火如歌》：周渝民撒娇超嗲 热巴红衣美如画

新浪娱乐讯 初中时，同桌在地摊上买了一本名为《烈火如歌》的小说，如同其它的热门青春爱情小说一样，这本书在全班迅速传阅了一遍——即使后来我们发现，这本盗版书封面上写着“郭敬明[微博] 著”（《烈火如歌》原著作者为明晓溪）。3月1日，剧版《烈火如歌》开播了，男女主角是童年男神周渝民[微博]和新晋小花迪丽热巴，大概很多网友和小浪的感觉相似：青春仿佛被复习了一遍。

烈火如歌

怀旧归怀旧，前5集播出后，不少网友陷入了纠结：仔仔是前世姻缘，且与热巴的组合新鲜，张彬彬是罗密欧与朱丽叶般的初恋，刘芮麟则是忠犬护花使者，到底要站哪对CP呢？简直难以取舍！

热巴红衣造型美演技自然 仔仔造型引争议撒娇在行

小说《烈火如歌》讲述了火焰般纯真活泼的烈火山庄继承人烈如歌，因十九年前的尘封往世卷入漩涡之中，并与生命中出现的三个男人：幽兰孤傲的战枫、宁静温柔的玉自寒、风华绝代的银雪，展开了纠缠入骨的爱恨情仇。相比于小说的三线几乎并行，剧版将主线集中在了如歌和银雪的甜虐恋情上。

从文字转化为影像，演员选择得是否合适，或许是书粉们最先关注到的部分。女主角迪丽热巴五官立体美艳异域风，着红衣妩媚亮烈，而她的性格气质又甜美灵动，扮演以“火焰”为底色的烈如歌，也算相得益彰。在前五集中，热巴以多套各异的红衣造型出镜，十分养眼，一颦一笑之间，演技一如既往的自然。

如歌

如歌红衣亮烈，银雪则白衣飘逸。在剧中，银雪的出场方式是从半空中飘下来，在他登场之前，“天下第一美人”“品花楼头牌”“绝色名花榜榜首”等响当当的名号，以及众人的口口相传与期待，宣传造势做得相当足。小说中的银雪是“美少年”，是“仙人”，这样的高调做派并不过分。不过，美术指导张叔平[微博]老师专属的稍紧头套，对演员脸型几乎无修饰之作用，男神虽不老，但也有书迷表示：“天下第一美人？还是品花楼头牌？我需要说服一下自己！”

银雪

小浪也曾在独家专访中对仔仔释放出此疑惑，男神坦言自己也一度不解怎么男人可以当品花楼头牌，不过后来他想通了：“因为他是品花楼的老板啊，这是他的产业啊，他想怎样就怎样！”……好吧，剧中的银雪默默守护如歌，为了如歌出生入死，而且撒娇、卖萌技能全开，这样的仔仔你萌值得拥有！

除了银雪，如歌生命中的另两位男人也很有看点。张彬彬扮演的战枫身负身世之谜，为报父仇隐藏对如歌的初恋之爱。仅仅前五集，他就曾两次强吻如歌，然后还无情吐槽“淡而无味”……不得不说，曾成功诠释“渣男”离镜的张彬彬，很能诠释出男人的魅惑与隐忍。 刘芮麟扮演的二师兄玉自寒，虽然戏份不如小说中那般重，但多愁多病身却为如歌殚精竭虑，加上温润如玉的扮相，预计也能圈粉一波。

自寒

一个是前世姻缘，且与热巴的组合新鲜，一个是罗密欧与朱丽叶般的初恋，一个是忠犬护花使者，你会站哪对CP？不少网友表示，简直难以取舍！

打戏写实热巴挥鞭曾受伤 植入生硬置景略虚？

虽然有三男追一女、又虐又甜的玛丽苏故事，还有身世之谜的套路，以及“仙人”等略玄幻的元素，但是《烈火如歌》的故事主体却是江湖和武侠。在发布会上，迪丽热巴也将之称为“新武侠故事”。这样一来，故事线索便更加写实、通俗，精彩的打戏也少不了。

从前5集来看，如歌挥鞭飒爽英姿，银雪靠飞潇洒飘逸，战枫在瀑布下的打戏，则显得真刀真枪硬功夫。据张彬彬对小浪透露，他在剧中的打戏基本都是亲自上场，为了练习动作付出了不少努力。热巴也曾在发布会上表示，自己的打戏有的挥拳有的挥鞭，曾不慎用鞭子抽到自己的眼睛，也是很拼。

大师兄和如歌

打戏写实又好看，但不少网友还是发现了不少“虚点”。开篇作为男女主登场的大舞台，繁华的洛阳城在航拍之下，居然商户、行人稀疏？天下第一的品花楼品花楼，也并非熙熙攘攘？置景不够硬，但植入却有点硬：女性角色使用的某品牌面膜，以及烈火山庄款待贵客时居然一人一盒某品牌坚果？实在是让人看着出戏。

部分情节逻辑不通？改编用心有待观望

《烈火如歌》作为一部少女向的新武侠故事，既有热血的江湖侠义，又有萌动少女心的甜虐感情，无论是颜值演技在线的演员，还是清新不油腻的画风，都看得出用心。不过，或许是小说本身的限制——毕竟彼时它出世时还是在中小学生中流行的言情小说，其中的一些情节的设置与逻辑，在不少网友看来也有些费解。

天下第一帮派烈火山庄的千金大小姐如歌，为了挽回战枫，居然去往品花楼学习“挽回男人的手段”；待归来后，她的父亲，人设正直的烈火山庄庄主询问她：“你在品花楼学得怎么样？”朋友们，你们有没有感觉到一点点异样？

剧照

品花楼头牌银雪现身，原来他竟是男儿身，但一众男宾依然豪掷千金竞购他。或许小说里银雪美如仙人人见人爱花见花开，这样的设定还说得过去，但是具化为影像，不免有些牵强。

当然，文学作品的影视化，改编始终是难点，既不能偏离精髓，又不能生硬套，目前，《烈火如歌》仅播出5集，不宜断言改编是否成功，还有待观望。（叶子/文）

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