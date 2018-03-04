观众厌倦套路 编剧需要自我成长

编剧的自我突破问题我们暂且不说，但经过五年、三年，社会日新月异，观众们所消费的内容却停滞不前。在“炒冷饭”和“吃快餐”的偷懒式创作下，能够提供给我们深入思考、广泛讨论的文本实在太少了。

[一家之言]

编剧本人的成长，也帮助着观众的成长。今天制作越来越精细，同题材剧的评分却难有提升反而走低，已经足以反映观众对老套路的厌倦。这种广泛存在的情绪，对编剧而言，是危机，更是契机。

大女主剧已经让观众厌倦了

今年据说是号称“大女主戏”大年，在农历新年过后，正式拉开了新一轮剧斗大幕。有胡冰卿、张丹峰领衔主演的《独孤天下》率先开播，该剧不仅讲述了杨坚的皇后独孤伽罗的成长故事，还加入了伽罗两位姐姐“皇后上位记”的故事——北周皇后独孤般若以及李渊之母独孤曼陀。在北周末年乱世纷争的历史设定中，三位“大女人”各显神通，一步步从名门闺秀历练蜕变成王者女人。

目前已经播出了18集，女主伽罗依然还是那个“傻白甜”的少女。不过，我们从剧方公布的预告以及剧集设定来看，该剧的基本组合是这样的：感情主线是——天真美丽但又从小与众不同的女主在经历一系列波折之后和男主相互扶持，共同奋斗，在感情观上主张“一夫一妻”；事业主线是——女主善良聪明，经历变故，一步步成长为“一代贤后”，辅佐杨坚一统天下；再加上贪慕虚荣的女配和老谋深算的男配、一系列眼熟的桥段，各位观众是否也在心里感叹，为什么拍来拍去还是一样的故事？

不少网友发现，《独孤天下》、《女医明妃传》和《陆贞传奇》这三部大女主戏出自同一编剧，《陆贞传奇》作为较早出现的一批“大女主戏”，加上赵丽颖和陈晓的默契出演，不仅创下收视佳绩，而且在豆瓣上的分数也过了六分大关，达到6.5分，然而最近的这部《独孤天下》却未达及格线。

编剧喜好无可厚非，但也需要新的思考

仔细想来这也并不奇怪，虽然包装得各不相同，但故事的内核都是一个套路：比如善于从历史人物中挖掘杰出女性作为人物原型，致力于描绘女主如何开一代风气之先。编剧的喜好问题当然无可厚非，只是几乎所有同类型剧中，编剧所标榜的女性独立，实则依靠于反派人物的歹毒和性格缺陷的衬托，对于女主做出改变的心理动机、如何蜕变的心理过程，以及成长细节交代得十分模糊。可以说，“成长”令人无法信服。

当然，这并非只是这几部剧的问题而已，也并非只是“大女主戏”或者古装戏的问题所在，似乎是一股存在于编剧和出品方之间的习惯性策略：依靠讨喜的主题、“安全牌”的人设和经典桥段的改编，每年的作品大同小异，尽管制作经费不断上涨，噱头越来越大，但是似乎这本书翻来翻去还是停留在这一页。

编剧的自我突破问题我们暂且不说，但经过五年、三年，社会日新月异，观众们所消费的内容却停滞不前。在“炒冷饭”和“吃快餐”的偷懒式创作下，能够提供给我们深入思考、广泛讨论的文本实在太少了。因而，像《琅琊榜》《人民的名义》这样思考新问题、反映新主题的作品才会引起这么大的全民讨论。他们所回答的问题，可能观众曾经在生活中提出过，但没有机会认真地寻找答案，他们所刻画的现象，虽然时代各不相同，但是能够指引我们去反思。

编剧本人的成长，也帮助着观众的成长。今天制作越来越精细，同题材剧的评分却难有提升反而走低，已经足以反映观众对老套路的厌倦。这种广泛存在的情绪，对编剧而言，是危机，更是契机。

□豆包（媒体人）

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